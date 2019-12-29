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Аэропорт Салехарда временно не работает из-за непогоды

Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Новый Уренгой, Екатеринбург и два в Тюмень, также задержан прилет рейсов из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и трех из Нового Уренгоя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Салехарда временно прекратил прием и отправку рейсов из-за погодных условий. Об этом в воскресенье сообщили на официальной странице Департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа в социальной сети "ВКонтакте".

"29 декабря аэропорт города Салехарда не принимает и не отправляет рейсы по метеоусловиям", - говорится в сообщении.

В справочной аэропорта не смогли уточнить, сколько рейсов будет перенесено в связи с непогодой. Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет шести рейсов: в Москву, Санкт-Петербург, Новый Уренгой, Екатеринбург и два в Тюмень, при этом два борта все же вылетели: в Шурышкары и Мужи. Также задержан прилет шести рейсов: из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и трех из Нового Уренгоя. В справочной отметили, что некоторые рейсы сегодня ушли на запасной аэропорт.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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