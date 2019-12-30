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Новый год и Рождество - 2020

Роскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов для новогодних блюд

В организации отметили, что при покупке нужно оценить целостность упаковки и посмотреть дату производства
Описание
© Сергей Красноухов/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. При покупке рыбных консервов для приготовления новогодних блюд лучше не брать продукцию из замороженного сырья и в поврежденной упаковке. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

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При покупке рыбных консервов прежде всего необходимо оценить целостность упаковки. Она не должна быть вздута или покрыта ржавчиной, деформирована.

Также необходимо посмотреть дату производства, срок и условия хранения продукта и определить, соблюдаются ли условия хранения в торговом зале, советуют эксперты Роскачества. В основном рыбные консервы хранятся при температуре от 0 до 20 градусов, но красную икру необходимо хранить при температуре минус 4-6 градусов. В холодильниках в магазине всегда есть градусник, благодаря которому можно проверить, соблюдается ли это требование, отметили в Роскачестве.

Наиболее вкусные консервы производят из свежевыловленного, а не замороженного сырья. В этом вопросе ориентиром могут послужить даты вылова промысловых рыб. Например, консервы из горбуши лучше покупать, если они изготовлены на Дальнем Востоке в период путины лососевых рыб (июль - октябрь). Это своего рода гарантия, что они выработаны из свежевыловленного сырья. На использование свежего сырья может также указывать близость производства к месту вылова.

Если вы следите за калорийностью продуктов, то стоит учитывать, что консервы в масле калорийнее консервов в томатном соусе или в собственном соку. Также необходимо учитывать жирность самой рыбы: например, скумбрия более жирная, а треска, минтай - более постная продукция.

Другие показатели

Если после вскрытия консервов дома выяснилось, что на поверхности рыбы есть белковый налет - творожистый осадок - это не опасно, но говорит о том, что для изготовления консервов использовали не безупречно свежее или неправильно замороженное сырье.

Кроме того, в натуральных консервах из горбуши, кеты, скумбрии, трески, крабов и кальмаров могут образоваться прозрачные или полупрозрачные кристаллы фосфорнокислой соли магния и аммония. Вреда для потребителя это не несёт, но считается недостатком из-за неприятных ощущений от хруста кристаллов на зубах.

На внутренней поверхности банки могут образовываться фиолетовые и черные пятна, напоминающие мраморный окрас. Такие пятна не говорят об опасности продукта и появляются в результате взаимодействия выделяющихся из рыбы летучих сернистых соединений с оловом и железом тары.

А вот если содержимое имеет кислый вкус и запах, употреблять такие консервы нельзя, отметили в Роскачестве.

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