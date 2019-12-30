Циклон принес в Приморье сильный снегопад

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Снежный циклон принесет в Приморский край до 10 мм осадков в северных районах и уже вызвал сильный снегопад во Владивостоке. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"Во Владивостоке снег начался утром, продолжится он ориентировочно до 14:00 (07:00 мск), количество осадков составит 2-4 мм. Также в городе произошло резкое понижение температуры с нуля градусов до минус 8, к ночи усилится ветер до 27 м/с, а температура опустится до минус 19 градусов", - сообщили в пресс-службе.

На дороги города вышла снегоуборочная техника, автомобильное движение в городе замедлилось. Несмотря на сильный снег, власти пока не закрывали наиболее опасные в такую погоду спуски-подъемы.

По информации аэропорта Владивостока, в понедельник отменены внутрикраевые авиарейсы по погодным условиям в малых аэропортах. Также из-за погоды задерживается вылет рейса в Якутск. Остальные рейсы выполняются по расписанию, или с задержкой, не связанной с погодными условиями.

По информации синоптиков, наиболее интенсивные осадки пройдут сегодня в северных районах края, местами до 10 мм. Температура воздуха в канун Нового года опустится до 20-37 градусов мороза в разных районах. Сам циклон, который в понедельник вышел на северо-западную часть Японского моря, смещается в северо-восточном направлении, вдоль восточного побережья Приморья. В дальнейшем он выйдет на юг Сахалина.

Во Владивостоке в этом году прошло несколько снегопадов, но после повышения температуры воздуха нег полностью растаял. Властям города пришлось использовать систему искусственного освежения на центральной площади, где расположился новогодний городок.