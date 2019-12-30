Возрастные ограничения по программе "Земский доктор" отменили в Забайкалье

ЧИТА, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края отменили возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

"В Забайкальском крае отменены возрастные ограничения для медиков, переезжающих на работу в сельскую местность по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Прежде предельный возраст медицинских работников, прибывших на работу в сельские лечебные учреждения и поселки городского типа, составлял 50 лет", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Забайкальского края Валерия Кожевникова, в ведомство уже начали поступать обращения от докторов старше 50 лет, желающих переехать в села.

За время действия программы "Земский доктор" с 2012 года лечебная сеть Забайкальского края пополнилась 477 врачами. В районы также переехали 44 фельдшера. Все они получили по 1 млн и 500 тыс. рублей соответственно. С 2020 года выплаты для участников этих программ в Дальневосточном федеральном округе по предложению президента будут удвоены: врачам станут выплачивать по 2 млн рублей, фельдшерам - по 1 млн рублей.

В феврале 2019 года, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин предложил снять возрастные ограничения на участие в "Земском докторе", чтобы специалисты и старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность. В Минздраве РФ тогда поддержали инициативу, отметив, что "снятие возрастных ограничений для участников программы "Земский доктор" позволит улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах".

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. человек) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.