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Власти Южной Кореи помилуют более 5 тыс. человек в канун Нового года

В число помилованных не включили чиновников, которые были замешаны в коррупционных делах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Республики Корея помилует 5 тыс. 174 человек в преддверии Нового года. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

По его информации, значительную часть из них - 1 тыс. 879 человек - составят лица, отказавшиеся проходить военную службу по религиозным или личным убеждениям. Их помилование связано с недавним решением суда. Как поясняет Yonhap, в Республике Корея принята всеобщая воинская повинность, срок прохождения военной службы составляет до двух лет.

Кроме того, освобождение от уголовного наказания распространится на мелких правонарушителей, четырех политиков и активиста профсоюзного движения. Однако, как отмечает агентство, в список помилованных не войдут крупные предприниматели и государственные чиновники, замешанные в коррупционных делах.

Власти надеются, что такое массовое помилование позволит бывшим преступникам быстрее вернуться к нормальной жизни.

Теги
Республика Корея
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