Более 27 тыс. студентов прошли в заключительный этап олимпиады "Я - профессионал"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Более 27 тыс. человек успешно выполнили отборочные задания в онлайн-режиме и вышли в заключительный очный этап студенческой олимпиады "Я - профессионал". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"За призы смогут побороться около 27,4 тыс. студентов, которые успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа олимпиады. Очные состязания [заключительный этап] начнутся 25 января 2020 года в 50 городах России", - говорится в сообщении.

Как сказала руководитель олимпиады Валерия Касамара, большой всего в заключительный этап вышло студентов, выбравших направление "Лечебное дело и педиатрия", "Программная инженерия" и "Математика". "Регионами-лидерами по количеству участников, прошедших в заключительный этап олимпиады, стали Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область и Приморский край", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО Алексея Комиссарова.

Организаторы отметили, что итоги олимпиады будут подведены весной будущего года.

"С 27 января начнутся зимние школы для участников олимпиады "Я - профессионал". В этом году организаторы проведут 18 школ в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами - организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны", - отмечается в сообщении.

Об олимпиаде

Первая олимпиада "Я - профессионал" прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок. Дипломантами стали 2030 человек. Вторая олимпиада началась в сентябре 2018 года. Организаторы получили более 523 тыс. заявок на участие, дипломантами стали около 3,5 тыс. человек, 106 конкурсантов получили золотые медали. На третью олимпиаду, которая началась в октябре текущего года, пришло более 675 тыс. заявок.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.