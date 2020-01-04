В Госдуме планируют упростить надзор за религиозными организациями традиционных конфессий

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений подготовит поправки, упрощающие надзор за организациями, находящихся под юрисдикцией Русской православной церкви (РПЦ) и других традиционных конфессий. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Сергей Гаврилов, говоря о приоритетах в работе парламентариев на 2020 год.

"Комитет будет работать над совершенствованием государственного надзора за деятельностью религиозных организаций, учитывая при этом низкий уровень риска нарушений норм законодательства со стороны религиозных организаций, находящихся под юрисдикцией РПЦ и иных традиционных конфессий. Государственный надзор за указанными религиозными организациями следует упростить", - сказал Гаврилов.

По его словам, подготовка законодательных изменений уже началась. "Речь идет об уменьшении объема и периодичности проверок, а также отчетности, которая направляется религиозными организациями в органы юстиции", - уточнил депутат.

Однако перед упрощением надзора за религиозными организациями, отметил парламентарий, Госдума должна принять общий законопроект о государственном контроле и надзоре. "Этот закон не будет распространяться на некоммерческие организации, в том числе религиозные. Но его некоторые принципы, в том числе дифференциация степени жесткости госнадзора от рисков нарушения объектами контроля законодательства РФ, будут использованы при работе над поправками в закон о свободе совести", - пояснил председатель комитета.

Парламентарии, добавил он, будут вести работу над поправками совместно с Минюстом, РПЦ и другими традиционными конфессиями. "О сроках говорить рано, но мы надеемся, что вопрос этот будет решен в 2020 году", - подытожил Гаврилов.

Другие приоритеты

Среди других приоритетов в деятельности комитета Гаврилов назвал господдержку социально ориентированных НКО, упрощение для них доступа к оказанию общественно полезных услуг, в том числе за средства бюджета.

Депутат также обратил внимание на нерешенность вопроса поддержки благотворителей. "Поэтому будут рассматриваться возможности предоставления льгот по налогу на прибыль для юридических лиц, занимающихся благотворительной деятельностью, в частности, оказывающих помощь инвалидам, пожилым людям, многодетным семьям", - отметил он.