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В России зафиксировали наименьшее количество браков и разводов за 19 лет

Росстат привел данные за 2018 год

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Наименьшее количество браков и разводов с начала XXI века было зафиксировано в 2018 году, сообщается в понедельник в статистическом сборнике Федеральной службы государственной статистики (Росстат) "Демографический ежегодник России" за 2019 год.

По данным Росстата, количество разводов в России на 1 тысячу человек в 2018 году составило 4,0 (583 тысячи 942 развода). Самое большое количество разводов за 19 лет было зафиксировано Росстатом в 2002 году - 5,9 на 1 тысячу человек, или 853 тысячи 647 разводов. По сравнению с 2017 годом количество разводов в России на 1 тысячу человек сократилось на 0,2, а за 10 лет с 2008 года - на 0,9.

При этом, по данным Росстата, в 2018 году россияне заключили меньше всего браков за 19 лет - 893 тысячи 039, или 6,1 на 1 тысячи человек. Самым высоким их число было в 2011 году - 1 млн 316 тысяч 011 браков, или 9,2 на 1 тысячу человек.

Количество браков в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилось с 7,1 до 6,1 на 1 тысячу человек. По сравнению с 2008 годом, таким образом, их количество на 1 тысяч человек сократилось на 2,2 - с 8,3 в 2008 году.

Сборник "Демографический ежегодник России" издается с 1994 года. В нем публикуются основные показатели, характеризующие изменение численности населения Российской Федерации, а также демографические процессы в стране. Выпуск 2019 года содержит данные на 2017-2018 годы в сравнении с предыдущими годами.

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