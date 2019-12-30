В Петербурге ежегодно планируется реставрировать 25 жилых домов-памятников за счет бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга приняло на совещании в понедельник программу реставрации фасадов многоквартирных домов-памятников архитектуры за счет городского бюджета. Она позволит привлечь профессиональных рестораторов к восстановлению декора таких зданий - работы в них сейчас ведут по заказу регионального оператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

"Программа реставрации предполагает реализацию за 10 лет. Общая стоимость, по примерным подсчетам, - чуть более 17 млрд рублей. Ежегодно в работу будут выпускаться не менее 25 объектов культурного наследия, ежегодное финансирование - 1,9 млрд рублей", - сообщил на совещании у губернатора Александра Беглова председатель комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

По его данным, в городе 1850 многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия. По сложности декора их разделили на 4 категории, город взял на себя реставрацию 255 наиболее сложных фасадов.

"Мы берем сложные и особо сложные фасады 3-4 категории, которые насыщены декором, металлодекором, лепкой, где на кровле башенки и шпили", - сказал глава комитета. Макаров сообщил, что по программе реставрации предполагается восстановить ряд утраченных башен и шпилей на старинных жилых домах.

До 2014 года комитет занимался реставрацией фасадов исторических жилых домов, но утратил эту функцию после изменений в Жилищном кодексе. Их ремонтом теперь занимается фонд капремонта многоквартирных домов. При этом качество работы строителей по ремонту фасадов исторических домов часто вызывает нарекания, они не могут гарантировать сохранение и восстановление исторических элементов декора. Для включения расходов по реставрации фасадов в городской бюджет власти Петербурга внесли изменения в законодательство.