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Дети-сироты в канун Нового года получили ключи от квартир в Тамбовской области

В новостройке на севере Тамбова планируют выдать жилье 118 детям-сиротам

ТАМБОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в преддверии Нового года вручил ключи от квартир 15 подросткам, оставшимся без попечения родителей. Всего в новостройке на севере Тамбова новые квартиры получат 118 детей-сирот.

"Сегодня мы стараемся делать все возможное, чтобы как можно больше детей-сирот и тех ребят, кто остался без попечения родителей, получили жилье. Наша задача максимально сократить существующую очередь, а в ближайшее время и вовсе свести ее на нет", - сказал глава региона.

Новостройка, где выпускники детских домов получили квартиры, располагается в новом микрорайоне Тамбова, рядом располагается современный детский сад, вскоре начнется строительство школы. Площадь каждой из квартир 33 кв. м, в них полностью выполнена социальная отделка, установлена сантехника и электрическая плита.

"Получившим квартиры, при их желании, оказывается помощь в обустройстве квартир, трудоустройстве, предоставляется субсидия на оплату коммунальных услуг", - сообщила журналистам начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации области, в текущем году для детей-сирот было куплено 280 квартир, большая их часть выкуплена в областном центре. На эти цели было выделено 319 млн рублей, 60 млн из которых - федеральные средства, остальные деньги выделены из областного бюджета.

Теги
РоссияТамбовская область
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