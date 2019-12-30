На Хайнане успешно провели первую операцию по пересадке сердца

Таким образом, указывает ресурс, в провинции Хайнань сформировалась вся необходимая техническая и научная база для проведения операций по трансплантации человеческих органов. За последние годы благодаря оказываемой поддержке из различных медицинских учреждений из других регионов страны, а также привлечению высококлассных специалистов, местным властям удалось вывести систему медицинского обслуживания на Хайнане на новый уровень. О соответствующих успехах, пишет ресурс, свидетельствует тот факт, что на Хайнань за получением медицинских услуг начали приезжать жители других регионов Китая.

Отдел трансплантологии был создан во второй клинике при Хайнаньском медицинском университете в июле 2018 года. Первоначально была сформирована необходимая база для проведения операций по пересадке почек. В октябре 2019 года специалисты клиники прошли государственную аттестацию на трансплантацию печени, сердца и легких. Первая операция по пересадке легких была проведена в этом медицинском учреждении 20 декабря, а 28 декабря успешно прошла трансплантация сердца.

В настоящее время власти Хайнаня активно работают над созданием системы медицинского обслуживания, которая позволит оказывать населению в самой провинции все необходимые услуги, а также готовятся к выходу на уровень, при котором пациенты из других регионов страны будут обращаться за медицинской помощью на острове.