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Причал для яхт планируется построить рядом с Дворцом конгрессов в Стрельне под Петербургом

Инвестором проекта будет компания "Газпром социнвест"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга одобрило в понедельник проект планировки причального комплекса в Стрельне рядом с Государственным комплексом "Дворец конгрессов".

Как сообщил на совещании у губернатора Александра Беглова в Смольном первый заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Павел Соколов, "проект предусматривает строительство причала для маломерных судов и объекты для их хранения и обслуживания, а также гостиницы, спортивного клуба, бассейна, трансформаторной подстанции, краеведческого музея "Морская Стрельна" и объектов инженерной инфраструктуры".

Комплекс будет располагаться рядом дворцово-парковым ансамблем в Стрельне по двум берегам Портового канала, который впадает в Финский залив. Инвестором проекта выступит компания "Газпром социнвест".

Дворцово-парковый ансамбль в Стрельне, расположенный на южном берегу Финского залива в 19 км от Санкт-Петербурга, складывался в XVIII - первой половине XIX веков. Во время Великой Отечественной войны дворец был почти полностью разрушен, в начале XXI века реставраторы восстановили по старинным чертежам его фасады и интерьеры, а также парк и систему каналов, рядом с дворцом созданы "консульская деревня" из 20 коттеджей, пятизвездочный отель, ресторан и пресс-центр. Возрожденная стрельнинская резиденция открылась в мае 2003 года и получила новый статус - Дворец конгрессов.

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РоссияСанкт-Петербург
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