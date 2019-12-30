В Великий Устюг к вотчине Деда Мороза пустили ретропоезда

ВОЛОГДА, 30 декабря. /ТАСС/. Вотчина Деда Мороза под Великим Устюгом ожидает в новогоднюю ночь около 3 тыс. гостей из разных уголков России и мира. Некоторые из них доберутся до резиденции волшебника на ретропоездах на паровой тяге, первый такой состав прибыл в Великий Устюг 28 декабря с 500 путешественниками из Москвы, сообщили ТАСС в вотчине.

"Мы ждем в новогоднюю ночь около 3 тыс. гостей. Они едут к нам из разных уголков страны - Москвы, Петербурга, Новосибирска, Самары, Тольятти и других городов России. Возможно, будут и зарубежные гости, обычно приезжают из Китая, часто из Америки. Некоторые доберутся на ретропоездах - составы на паровой тяге до Великого Устюга запустили перед Новым годом. Первый такой ретропоезд прибыл 28 декабря из Москвы, он привез к нам более 500 гостей. Всего в новогодние каникулы планируется 17 таких специализированных ретропоездов из Москвы и Санкт-Петербурга", - рассказала ТАСС представитель Деда Мороза Арина Мизгирева.

По ее словам, новогоднее представление начнется в вотчине 31 декабря в 23:00 мск на Аллее чудес. "Центральная аллея вотчины оживет перед праздником. Гостей на ней будут встречать сказочные друзья Деда Мороза - Баба Яга, скоморохи, лесные жители", - сказала собеседница агентства.

Пройдя испытания, которые будут подстерегать их на аллее, гости попадут к центральной сцене перед теремом Деда Мороза, где в 23:30 начнется театрализованное представление с огненным шоу. Ровно в полночь все послушают президента России Владимира Путина, затем гостей поздравит Дед Мороз. Развлечения продлятся до 2 часов ночи. Гостей ждут игровая программа, песни и танцы, мастер-классы в избушках-теплушках и в кузнице Деда Мороза.

Праздничная программа

В понедельник вечером Дед Мороз зажжет огни на главной елке в Вологде, после чего начнется "Рождественская сказка в Вологде" - праздничная программа, которая продлится до 8 января, рассказали ТАСС в мэрии Вологды.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии, Дед Мороз прибудет сегодня в Вологду на площадь Революции. "После зажжения елки в 19 часов начнется новогодняя сказка от московского уличного театра "Огненные люди" - спектакль по мотивам стихотворения Даниила Хармса "Дворник - Дед Мороз. В подарок от мэрии Деду Морозу преподнесут ларец для сказок, расписанный традиционной пучужской росписью", - сказали в пресс-службе.

Новогоднее представление 31 декабря заполнят выступления местных и приглашенных артистов самых разных жанров. Действо продлится до 2 часов ночи и завершится 15-минутным фейерверком со спецэффектами. Празднования, интерактивные программы, концерты, дискотеки запланированы каждый день в разных микрорайонах Вологды в рамках "Рождественской сказки".

В прошлом году в новогодние каникулы Вологду посетило более 45,5 тыс. гостей из разных городов России. В этом году забронировано более 7 тыс. мест на время новогодних праздников. Вологодские гостиницы, отели и хостелы готовы одномоментно предоставить еще более трех тысяч мест. Гостей ожидают около 200 ресторанов, кофеен и кафе. Впервые на железнодорожном вокзале Вологды и на Кремлевской площади города установлены сенсорные киоски для туристов со всевозможной информацией о городе и туристических маршрутах с аудиогидами на русском и английском языках.

О вотчине Деда Мороза

Постоянное "жилье" Дед Мороз получил в вотчине, расположенной в деревне Морозовице под Великим Устюгом, в 1999 году. У волшебника есть двухэтажный деревянный терем, Тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и Дом моды.

Вологда - старинный город, ее всемирно известные бренды - кружево, резной палисад и сливочное масло с особым ореховым привкусом. В городе насчитывается более 200 объектов культурного наследия, самый известные - Вологодский кремль, Сифийский собор, Воскресенский собор, церковь Александра Невского, Спасо-Прилуцкий монастырь - всего около 50 церквей и храмов.