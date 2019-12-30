Власти Татарстана опровергли данные о подаренном жене экс-президента Киргизии автомобиле

КАЗАНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов не вручал именных автомобилей, сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова, комментируя данные в СМИ о якобы подаренной Миннихановым машине жене экс-президента Киргизии.

В понедельник ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) сообщили, что Минниханов якобы подарил Раисе Атамбаевой автомобиль с оплатой зарплаты водителю и расходов по эксплуатации машины, включая топливо.

"От имени президента Республики Татарстан никакие именные автомобили не вручались", - сказала Галимова.

Она уточнила, что 23 июня текущего года в ходе встречи Минниханова с татарской диаспорой, проживающей в Киргизии, от актива диаспоры поступило обращение с просьбой помочь в выделении автомобиля для нужд центра "Туган тель". Организация объединяет всех татар, проживающих в стране, сейчас их насчитывается более 60 тыс. человек.

"Принимая во внимание, что в этом году объединение татарской диаспоры в Киргизии отметило тридцатилетие, а следующий, 2020 год, объявлен перекрёстным годом России в Киргизии и Киргизии в России, президентом Татарстана это обращение было поддержано", - сказала Галимова.

По ее словам, согласно сложившейся практике работы с диаспорами, просьбу направили на рассмотрение в специально созданный фонд. Он существует при Всемирном конгрессе татар и формируется сугубо на средства благотворителей, деньги организации распределяются только решением его содержателей. Фонд приобрел автомобиль и передал его в управление диаспоры. Дальнейшее использование автотранспорта - прерогатива диаспоры, уточнила Галимова.

Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Экс-президенту инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников, а также коррупция при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконная сделке со зданием промышленной группы "Форум" и незаконное получение земельных участков в селе Кой-Таш и в Иссык-Кульской области.