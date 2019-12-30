CNBC: претендент на пост президента США Берни Сандерс оправился от инфаркта

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Состояние здоровья 78-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, добивающегося выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, позволяет ему продолжать предвыборную кампанию и в случае победы на выборах исполнять обязанности президента США. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на мнение трех врачей, оценивавших состояние здоровья Сандерса после перенесенной им в октябре операции по шунтированию артерии после инфаркта миокарда.

"В данный момент не вижу никаких причин, по которым он не мог бы продолжать предвыборную кампанию без всяких ограничений, - привела телекомпания мнение одного из трех врачей, кардиолога из Университета Вермонта Мартина Левинтера. - Я уверен, что в случае если он одержит победу на выборах, его запас жизненных сил позволит и психологически, и физически справляться с тяготами, связанными с пребыванием на посту президента".

Сенатор Сандерс перенес 8 октября инфаркт миокарда. На медосмотре выяснилось, что у него блокирована артерия и требуются два шунта. В марте он получил травму головы, и ему пришлось наложить около полудюжины швов на рану.

Согласно итогам общенационального опроса, проведенного 22-24 декабря журналом The Economist и исследовательской службой U-Gov, Сандерс, которого поддерживают 17% потенциальных избирателей-демократов, уступает по популярности лидеру предвыборной гонки - бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену, которого поддерживают 30% опрошенных, и сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которую поддерживают 19% участников опроса. Степень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 2,9%.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.