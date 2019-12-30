МЧС переходит в режим повышенной готовности на новогодние праздники

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности с 31 декабря по 9 января 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В период с 31 декабря по 9 января 2020 года вводится режим повышенной готовности", - сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что усиленные дежурства подразделений МЧС организованы в местах проведения новогодних массовых мероприятий, совместно с полицией проводятся рейды по местам, где может быть организована стихийная продажа пиротехники.

В министерстве сообщили, что в России для запуска фейерверков определено более четырех тысяч площадок. Кроме того, принимаются меры для обеспечения пожарной безопасности во время рождественских богослужений в храмах. Дежурство ответственных должностных лиц МЧС России запланировано на всех праздничных богослужениях в ночь с 6 на 7 января.

О безопасности

По статистике, в новогодние и рождественские праздники в России значительно увеличивается число пожаров и погибших в них. При этом 70% возгораний, в результате которых люди погибают или получают травмы, происходят ночью. Специалисты МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности.

В МЧС рекомендуют для избежания пожаров не устанавливать елки вблизи батареи и обогревательных приборов, не использовать горящие свечки и бенгальские огни рядом с ней, не ставить елки у выхода из помещения, а при покупке искусственной ели лучше выбрать модели, имеющие противопожарную пропитку. Также специалисты МЧС советуют ответственно подойти к выбору елочных украшений - не использовать вату, бумагу и игрушки из легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, для избежания пожаров необходимо использовать только сертифицированные гирлянды, обязательно выключать их из сети, как и другие электрические приборы, при уходе из дома.

В МЧС также напомнили, что для запуска пиротехники также необходимо соблюдать все меры предосторожности. В России уже зафиксированы первые несчастные случаи при запуске петард. Так, покупать фейерверки, петарды и салюты необходимо только в специализированных магазинах, эти изделия должны иметь сертификат соответствия с указанием класса опасности и подробную инструкцию по применению на русском языке. Пиротехнику нельзя давать детям, а при ее запуске надо выбирать места, максимально отдаленные от жилых домов, строений, деревьев и линий электропередачи и, конечно, ни в коем случае, нельзя запускать петарды с балконов домов, тем более устраивать салют дома.

Как сообщил ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев, министерство приложит все усилия для обеспечения пожарной безопасности в новогодние праздники, но люди должны сами не забывать об элементарных противопожарных правилах. "Главное, на что хочу обратить внимание, - это соблюдение требований пожарной безопасности, которые написаны, как говорят, кровью не только простых граждан, но и пожарных. Мы же со своей стороны приложим все усилия, чтобы праздники прошли без серьезных потерь", - сказал он.