{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

МЧС переходит в режим повышенной готовности на новогодние праздники

Усиленные дежурства подразделений министерства организованы в местах проведения новогодних массовых мероприятий

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности с 31 декабря по 9 января 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В период с 31 декабря по 9 января 2020 года вводится режим повышенной готовности", - сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что усиленные дежурства подразделений МЧС организованы в местах проведения новогодних массовых мероприятий, совместно с полицией проводятся рейды по местам, где может быть организована стихийная продажа пиротехники.

В министерстве сообщили, что в России для запуска фейерверков определено более четырех тысяч площадок. Кроме того, принимаются меры для обеспечения пожарной безопасности во время рождественских богослужений в храмах. Дежурство ответственных должностных лиц МЧС России запланировано на всех праздничных богослужениях в ночь с 6 на 7 января.

О безопасности

По статистике, в новогодние и рождественские праздники в России значительно увеличивается число пожаров и погибших в них. При этом 70% возгораний, в результате которых люди погибают или получают травмы, происходят ночью. Специалисты МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности.

В МЧС рекомендуют для избежания пожаров не устанавливать елки вблизи батареи и обогревательных приборов, не использовать горящие свечки и бенгальские огни рядом с ней, не ставить елки у выхода из помещения, а при покупке искусственной ели лучше выбрать модели, имеющие противопожарную пропитку. Также специалисты МЧС советуют ответственно подойти к выбору елочных украшений - не использовать вату, бумагу и игрушки из легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, для избежания пожаров необходимо использовать только сертифицированные гирлянды, обязательно выключать их из сети, как и другие электрические приборы, при уходе из дома.

В МЧС также напомнили, что для запуска пиротехники также необходимо соблюдать все меры предосторожности. В России уже зафиксированы первые несчастные случаи при запуске петард. Так, покупать фейерверки, петарды и салюты необходимо только в специализированных магазинах, эти изделия должны иметь сертификат соответствия с указанием класса опасности и подробную инструкцию по применению на русском языке. Пиротехнику нельзя давать детям, а при ее запуске надо выбирать места, максимально отдаленные от жилых домов, строений, деревьев и линий электропередачи и, конечно, ни в коем случае, нельзя запускать петарды с балконов домов, тем более устраивать салют дома.

Как сообщил ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев, министерство приложит все усилия для обеспечения пожарной безопасности в новогодние праздники, но люди должны сами не забывать об элементарных противопожарных правилах. "Главное, на что хочу обратить внимание, - это соблюдение требований пожарной безопасности, которые написаны, как говорят, кровью не только простых граждан, но и пожарных. Мы же со своей стороны приложим все усилия, чтобы праздники прошли без серьезных потерь", - сказал он.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Кремлевские куранты отреставрировали перед Новым годом
Работы проводились с внутренними деталями курантов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС