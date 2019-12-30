Экстремалы преодолеют Берингов пролив в рамках международного фестиваля на Чукотке

АНАДЫРЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль для экстремалов "Пролив Беринга", в рамках которого участкам предстоит преодолеть почти 100-километровый маршрут по воде и льду между двумя материками, намерены провести на Чукотке. Об этом ТАСС сообщил замдиректора Фонда развития туризма Чукотки Сергей Качанов.

"Мы планируем, что этот фестиваль станет международным и будет проводиться дважды в год: летом спортсмены смогут преодолевать пролив по открытой воде, например, на лодках, а зимой - на лыжах. Протяженность маршрута составит около 100 км. Стартовать они будут на Чукотке в Уэлене, а финишировать в Уэйлсе на Аляске", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что зимой Берингов пролив замерзает, покрываясь огромными ледяными торосами, между которыми внезапно могут возникать пространства открытой воды с двигающимися льдами. Все это происходит из-за сильных течений в проливе, поэтому переход по этому маршруту является достаточно опасным. "В настоящий момент официально зарегистрировано лишь пять случаев в истории, начиная с 1913 года, когда этот участок был преодолен. Несмотря на это, желающих покорить Берингов пролив немало, люди готовы принимать участие в подобных экстремальных туристических экспедициях", - сказал Качанов.

Подобный фестиваль, по его мнению, позволит, привлечь на Чукотку дополнительный туристический поток и повысить узнаваемость региона среди туристов-экстремалов. Организовать первый турмаршрут планируют уже в 2021 году. К этому сроку в Уэлене создадут необходимую туристическую инфраструктуру и организуют прямые спецрейсы от Анадыря до Уэлена. В настоящий момент фестиваль включен в Стратегию развития туризма Чукотского АО, которая декабре была принята правительством региона.

По данным Фонда развития туризма Чукотки, в настоящий момент регион ежегодно посещает 25 тыс. человек, при этом большая часть из них - командировочные. Число иностранных туристов не превышает 400 человек в год. К 2025 году турпоток намерены увеличить вдвое.

Берингов пролив располагается между Северным Ледовитым и Тихим океанами, разделяет Евразию с мысом Дежнёва и Северную Америку с мысом Принца Уэльского. Через пролив проходит граница часовых поясов и международная линия перемены дат. Это одно из самых суровых мест на всем Крайнем Севере с влажностью воздуха до 85%.