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СМИ: около 200 авиарейсов отменено на востоке Канады из-за непогоды

В международном аэропорту Монреаля отменили свыше 100 рейсов

ОТТАВА, 31 декабря. /ТАСС/. Порядка 200 авиарейсов отменено в аэропортах восточных провинций Квебек и Онтарио из-за ледяного дождя и снегопада. Об этом сообщил в понедельник телеканал CTV.

Так, проблемы испытывают аэропорты Оттавы, Торонто (оба города находятся в провинции Онтарио) и Монреаля (провинция Квебек). В международном аэропорту Монреаля, в частности, было отменено свыше 100 рейсов. В основном затронуты направления внутри указанных провинций, а также вылеты в северо-восточные районы США.

По данным Национального метеобюро, в Квебеке до конца вторника может выпасть 15-20 см снега, что составляет почти половину месячной нормы осадков. Не исключается, что в Онтарио местами выпадет 20-30 мм осадков в виде ледяного дождя.

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Канада
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