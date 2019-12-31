Редкие тигры и леопарды принесли нацпарку в Приморье победу в конкурсе фотоловушек

ВЛАДИВОСТОК, 31 декабря. /ТАСС/. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае победил в нескольких номинациях национального конкурса "Фотоловушка-2019". На кадрах, полученных лесными камерами, запечатлены амурские тигры и дальневостоные леопарды в дикой природе. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба организации.

"Уникальные фото и видео дальневосточных леопардов и амурских тигров "Земли леопарда" победили сразу в нескольких номинациях национального конкурса "Фотоловушка-2019". Кадры редких животных, сделанные специалистами отдела науки нацпарка, получили поддержку в голосовании и высокую оценку авторитетного жюри", - говорится в сообщении.

Нацпарк получил четыре призовых места: в категории "Фото" номинации "Кошачьи" победу принес снимок амурского тигра, запечатленного на закате, а также дальневосточный леопард в осеннем заповедном лесу. В категории "Видео" нацпарк победил благодаря кадрам с леопардом-старожилом по имени Лорд, а также видео с участием тигриного семейства, на котором запечатлены игры четырех котят с их мамой.

В нацпарке "Земля леопарда" установлена самая большая в России сеть фотоловушке для мониторинга диких животных: всего более 400 камер. "Эти материалы - ценный инструмент экологического просвещения: они демонстрируют всему миру успехи по сохранению уникальной природы, открывают ее прекрасный скрытый мир людям", - приводится в сообщении комментарий заместителя директора по науке ФГБУ "Земля леопарда" Юрия Дармана.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. По итогам 2018 года там отмечен 91 взрослый леопард и не менее 22 котят. Кроме того, в парке зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра.

Всероссийский конкурс "Фотоловушка" проводится ежегодно с 2014 года. В нем участвуют заповедники, нацпарки и охотничьи хозяйства со всей страны, предоставляя уникальные кадры диких животных с фотоловушек. Цели конкурса - показать возможности современных технологий в изучении и охране дикой природы, а также привлечь внимание к проблемам сохранения редких животных. Голосование за лучшие снимки проходит на сайте конкурса, также учитывается мнение жюри.