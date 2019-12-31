Диетолог Минздрава советует людям с болезнями желудка соблюдать диету на Новый год

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян советует людям с болезнями органов пищеварения во время новогоднего застолья придерживаться своей привычной диеты, при этом в честь праздника можно позволить себе немного любимой еды.

"Если у вас есть гастрит, язвенная болезнь, болезни печени и поджелудочной железы, колит, желчекаменная болезнь, в новогоднюю ночь лучше всего придерживаться своей привычной диеты, но с небольшим отклонением, съесть немного чего-то вкусного и желанного. Немного, потому что в противном случае обязательно последует реакция организма, которая приведет к осложнениям и нежелательным последствиям", - сказал ТАСС Тутельян.

Диетолог также рекомендует в случае наличия данных заболеваний отказаться от острого, жирного и не переедать.

"Новый год - это большой, теплый, семейный праздник, который рассчитан на обильный стол, на получение удовольствия от общения и еды. Поэтому на новогоднем столе должно быть много всего, еда должна быть вкусной, красивой и любимой. Можно позволить себе все, попробовать все, но в небольших количествах. Нужно уметь себя контролировать и соблюдать главный закон науки о питании: энергетическая ценность потребляемой пищи должна соответствовать энергозатрате организма", - сказал диетолог.