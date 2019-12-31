Жительница Камчатки обнаружила новый для региона теплолюбивый вид бабочек

ТАСС, 31 декабря. Жительница Петропавловска-Камчатского в декабре случайно нашла в городе теплолюбивый вид бабочек, который ранее на полуострове не фиксировался, сообщает во вторник пресс-служба Кроноцкого государственного заповедника.

"Необычную находку в конце декабря сделала жительница Петропавловска-Камчатского, а старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Людмила Лобкова определила вид насекомого, - языкан обыкновенный. На Камчатке этот теплолюбивый бражник встречен впервые. Ближайшие к полуострову местообитания бабочки расположены на Сахалине и в Приморье", - говорится в сообщении.

Горожанка принесла бабочку домой на одежде из городского сквера. Необычный окрас насекомого привлек ее внимание, выяснилось, что бабочка из южных регионов планеты - языкан. После смерти бабочки, которая прожила всего несколько дней, ее передали в Кроноцкий заповедник, где после определения вида она стала частью обширной энтомологической коллекции камчатских видов.

"Выяснилось, что это языкан обыкновенный. На Дальний Восток России и в Сибирь он мигрирует из Кореи, Японии, Китая, Северной Индии, а в центре и на юге европейской части России можно встретить бабочек, прилетевших из Северной Африки и европейских стран", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника заповедника Людмилы Лобковой.

Как бабочка оказалась на Камчатке, достоверно неизвестно. Специалисты считают, что один или несколько представителей теплолюбивого вида могли добраться до полуострова из Китая, Кореи, Японии или Сахалина на рыболовном судне.