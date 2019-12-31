Кабмин предложил штрафы до 100 тыс. рублей за невнесение данных в реестр турагентов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ во вторник внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 100 тыс. рублей за невнесение сведений о турагентах в единый федеральный реестр. Текст опубликован в думской электронной базе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта закона о создании в России с 2021 года единого федерального реестра турагентов. Его реализация также требует внесения в Кодекс об административных правонарушениях поправок, предусматривающих санкции за нарушения будущих норм.

Согласно тексту законопроекта, "невнесение сведений о турагентах, осуществляющих продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, в единый федеральный реестр турагентов", предоставление неверных сведений или их внесение с нарушением установленного порядка повлечет штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс.

Осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре, будет караться штрафом в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан и должностных лиц и от 20 тыс. до 30 тыс. для юридических лиц. Аналогичные санкции будут применяться к должностным и юридическим лицам в том случае, если турагент работает без внесения в реестр сведений о договоре между ним и туроператором или же привлек для реализации договора другого турагента, сведений о котором нет в реестре.