Путин посмертно наградил омского юнармейца, утонувшего при спасении ребенка

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Юнармеец из Омска Артур Рахимов, который в апреле 2019 года погиб, спасая тонущего ребенка, указом президента РФ Владимира Путина посмертно награжден медалью "За спасение погибавших". Указ главы государства "О награждении государственными наградами Российской Федерации" опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Наградить <…> медалью "За спасение погибавших" <…> Рахимова Артура Данияровича - учащегося бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 148" (посмертно)", - говорится в документе.

В апреле 2019 года двое детей провалились под лед на котловане в районе улицы Малиновского. Одного мальчика спас случайный прохожий, вытаскивать второго прыгнул 14-летний юнармеец. Спасти восьмилетнего мальчика и выбраться самому из воды подростку не удалось. 19 декабря представители следственных органов вручили его родителями медаль СК РФ "Доблесть и отвага", которой мальчик был награжден посмертно.