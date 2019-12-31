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Путин обменялся новогодними поздравлениями с коллегами из Киргизии и Казахстана

В пресс-службе Кремля сообщили, что в разговоре с президентом Казахстана был подтвержден взаимный настрой на продолжение активного диалога на высшем уровне

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в канун Нового года поговорил по телефону с киргизским и казахстанским коллегами - Сооронбаем Жээнбековым и Касым-Жомартом Токаевым.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего Нового года", - сообщила пресс-служба Кремля.

Также пресс-служба проинформировала о телефонном разговоре Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Выражено удовлетворение поступательным развитием отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана. Подтвержден взаимный настрой на продолжение активного диалога на высшем уровне", - отметили в Кремле. Путин и Токаев тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанКиргизияЖээнбеков, Сооронбай ШариповичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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