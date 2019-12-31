Минпросвещения проверит семь иностранных агентств по усыновлению в 2020 году

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения в течение 2020 года намерено проверить семь представительств органов и организаций иностранных государств по усыновлению российских детей. План проверок утвержден замминистра просвещения Татьяной Синюгиной и опубликован во вторник на сайте министерства.

Проверки пройдут с февраля по август в четырех итальянских представительствах, а также в испанском, немецком и бельгийском, сообщается в документе.

Согласно статистике Минпросвещения, с 2012 года по 2018 год число сирот и детей без попечения родителей, усыновленных иностранцами, сократилось в девять раз - с 2604 до 289. В 2012 году лидерами по числу усыновлений были граждане Италии - 762 ребенка, США - 646 детей, Испании - 502, Франции - 245, Германии - 129 детей. Уже в 2018 году граждане Италии усыновили 196 детей из России - показатель снизился почти в четыре раза, граждане Испании - 35 детей, Франции - 22 ребенка, Израиля - 15, Германии - семь.