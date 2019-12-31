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Новый год и Рождество - 2020

Камчатка встретила Новый год метелью и штормовым ветром

На главной площади Петропавловска-Камчатского установили палатки для обогрева, павильоны праздничной ярмарки, которые будут работать всю ночь
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© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Жители Камчатки первыми в России встретили Новый год, несмотря на непогоду праздник на центральной площади Петропавловска-Камчатского состоялся, сообщает корреспондент ТАСС.

В эти минуты на полуострове идет снег, метель, дует сильный вечер, с порывами до штормового. Несмотря на плохую погоду праздничные мероприятия на территории новогоднего городка на центральной площади города не отменялись. Здесь установлены палатки для обогрева, кроме того, согреться можно в павильонах праздничной ярмарки, торговые ряды которой будут работать всю ночь.

На главной сцене в центре города выступает диско-дуэт Ottawan, который откроет и новогоднюю дискотеку ближе к утру. Ведущим новогоднего шоу в Петропавловске-Камчатском стал известный КВНщик из команды "Станция спортивная" Дмитрий Кожома, который представил собственную программу. Гости также услышат шоу барабанов "Давлет Хан", а после концерта смогут сами подвигаться в ритме хитов 80-х и зарядиться новогодним настроением. Завершится праздник в краевом центре ближе к 04:00 утра (19:00 мск).

К утру синоптики ожидают еще большее ухудшение погоды. "Ночью 1 января полуостров оказался в зоне Охотоморского циклона, который принес на Камчатку штормовой ветер и обильные осадки. Своего пика непогода достигнет днем 1 января: в первый день нового года в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском районе края ожидаются порывы ветра до 33 м/с, метель, гололедица и снежные заносы, а также волнение до 8-10 метров в прилегающих акваториях. Ориентировочно, циклонический режим на полуострове сохранится до 4 января. В крае объявлено штормовое предупреждение", - рассказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько.

За последнюю неделю Камчатка уже во второй раз оказывается в зоне влияния мощных циклонов. Предыдущий удар стихии - Тихоокеанский циклон, принес на полуостров сильный снег и порывистый ветер. Днем 27 и ночью 28 декабря в Петропавловске-Камчатском выпало 71 мм осадков, что существенно выше среднесуточных норм. Городские власти продолжают устранять последствия непогоды.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний ВостокНовый год и Рождество - 2020
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