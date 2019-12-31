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Прокуратура обнаружила нарушения в дворце спорта в Перми, где на концерте Коржа жгли фаеры

В суд направили иск с требованием устранить нарушения до 1 июля 2020 года

ПЕРМЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Пермского края выявили более 80 нарушений требований безопасности в универсальном дворце спорта "Молот" в Перми, где на концерт певца Макса Коржа люди пронесли в зал и подожгли во время шоу фаеры, а после мешали пожарным их потушить. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В середине декабря в соцсетях и СМИ появилось видео с концерта Макса Коржа в Перми, на котором видно, как пожарные тушат горящие на полу фаеры, а несколько человек пытаются помешать их работе, завязывается потасовка. Как отмечали организаторы, проносить на концерт и использовать фаеры было запрещено.

"Выявлено более 80 нарушений требований пожарной безопасности. В частности, вспомогательные помещения не отделены от зальных с трибунами и ареной противопожарными стенами 1-го типа с соответствующим заполнением проемов, в коридорах без естественного освещения, предназначенных для эвакуации 50 и более человек, не предусмотрена система дымоудаления. Также система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматическими установками пожарной сигнализации и прочее", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Пермского края.

По итогам проверки прокуратура направила в суд иск с требованием устранить обнаруженные нарушения до 1 июля 2020 года.

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