Оркестр Парижской оперы дал уличный концерт в поддержку забастовщиков

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Оркестр Парижской оперы "Бастилия" дал во вторник бесплатный уличный концерт в поддержку массового движения протеста французов против проекта пенсионной реформы. Об этом сообщила радиостанция France Info .

Музыканты играли, расположившись на высокой лестнице современного здания оперы "Бастилия", возвышающегося над одноименной площадью на востоке французской столицы. Прозвучали отрывки из "Осуждения Фауста" Гектора Берлиоза, а также "Танец рыцарей" из "Ромео и Джульетты" Сергея Прокофьева. Концерт завершился исполнением "Марсельезы" - национального гимна Франции.

Представитель оркестра сообщил зрителям, что коллектив, как и балетная труппа Парижской оперы, проводят многодневную забастовку, требуя сохранения их льготного режима выхода на пенсию. Особые условия были им предоставлены еще в 1698 году, при правлении короля Людовика XIV. Артисты и другие работники оперы также требуют от правительства, чтобы оно полностью отказалось от планов проведения пенсионной реформы в стране.

Нынешний концерт бастующей Парижской оперы - уже второй в этом декабре. Накануне праздника Рождества двадцать балерин под музыку оркестра исполнили сцены из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" на площадке перед историческим зданием Парижской оперы, расположенным недалеко от Лувра.

В результате забастовки и отмены множества спектаклей Парижская опера понесла уже убыток в более чем €8 млн.