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Акции протеста во Франции

Оркестр Парижской оперы дал уличный концерт в поддержку забастовщиков

Представитель оркестра сообщил, что коллектив и балетная труппа Парижской оперы проводят многодневную забастовку, требуя сохранения их льготного режима выхода на пенсию

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Оркестр Парижской оперы "Бастилия" дал во вторник бесплатный уличный концерт в поддержку массового движения протеста французов против проекта пенсионной реформы. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Музыканты играли, расположившись на высокой лестнице современного здания оперы "Бастилия", возвышающегося над одноименной площадью на востоке французской столицы. Прозвучали отрывки из "Осуждения Фауста" Гектора Берлиоза, а также "Танец рыцарей" из "Ромео и Джульетты" Сергея Прокофьева. Концерт завершился исполнением "Марсельезы" - национального гимна Франции.

Представитель оркестра сообщил зрителям, что коллектив, как и балетная труппа Парижской оперы, проводят многодневную забастовку, требуя сохранения их льготного режима выхода на пенсию. Особые условия были им предоставлены еще в 1698 году, при правлении короля Людовика XIV. Артисты и другие работники оперы также требуют от правительства, чтобы оно полностью отказалось от планов проведения пенсионной реформы в стране.

Нынешний концерт бастующей Парижской оперы - уже второй в этом декабре. Накануне праздника Рождества двадцать балерин под музыку оркестра исполнили сцены из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" на площадке перед историческим зданием Парижской оперы, расположенным недалеко от Лувра.

В результате забастовки и отмены множества спектаклей Парижская опера понесла уже убыток в более чем €8 млн.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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