Оркестр Парижской оперы дал уличный концерт в поддержку забастовщиков

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Оркестр Парижской оперы "Бастилия" дал во вторник бесплатный уличный концерт в поддержку массового движения протеста французов против проекта пенсионной реформы. Об этом сообщила радиостанция France Info.
#operadeparis Concert sur les marches de l'Opéra Bastille où l'orchestre de l'Opéra de Paris se produit pour protester contre la réforme des retraites. pic.twitter.com/d4k0GGFKQ0— Rive gauche (@RGauche) December 31, 2019
Музыканты играли, расположившись на высокой лестнице современного здания оперы "Бастилия", возвышающегося над одноименной площадью на востоке французской столицы. Прозвучали отрывки из "Осуждения Фауста" Гектора Берлиоза, а также "Танец рыцарей" из "Ромео и Джульетты" Сергея Прокофьева. Концерт завершился исполнением "Марсельезы" - национального гимна Франции.
Представитель оркестра сообщил зрителям, что коллектив, как и балетная труппа Парижской оперы, проводят многодневную забастовку, требуя сохранения их льготного режима выхода на пенсию. Особые условия были им предоставлены еще в 1698 году, при правлении короля Людовика XIV. Артисты и другие работники оперы также требуют от правительства, чтобы оно полностью отказалось от планов проведения пенсионной реформы в стране.
Нынешний концерт бастующей Парижской оперы - уже второй в этом декабре. Накануне праздника Рождества двадцать балерин под музыку оркестра исполнили сцены из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" на площадке перед историческим зданием Парижской оперы, расположенным недалеко от Лувра.
В результате забастовки и отмены множества спектаклей Парижская опера понесла уже убыток в более чем €8 млн.