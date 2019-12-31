Патриарх Кирилл совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился о мире, благочестии и укреплении веры народа в наступающем году в храме Христа Спасителя во вторник.

"Вознося благодарение Господу за год минувший, испросим у него благословения на год предстоящий. Чтобы дал он нам сил душевных и телесных, укрепил здравие, исцелил от болезней, чтобы благословил отечество наше, народ наш, чтобы исторический путь России в этот предстоящий отрезок длиной в год был мирным, спокойным, благополучным. <…> Будем просить Господа об укреплении веры нашего народа, благочестия, о мире, чтобы никакие силы враждебные не имели возможности мешать течению нашей жизни", - обратился он к верующим перед молебном, трансляцию которого ведет телеканал "Союз".

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться и за Русскую православную церковь. "О церкви нашей помолимся, которая справляется ныне с очень непростыми обстоятельствами. Но верим, что по молитвам святых угодников, по молитвам всех нас, Господь поможет Русской церкви преодолеть те трудности, которые были порождены не нашими делами, а обстоятельствами, которые были привнесены извне в нашу жизнь", - сказал он.

Православным, сказал патриарх, стоит вспомнить в молитве родных и близких, помолиться "о наших наставниках, о всех тех, кто нас окружает на этом жизненном пути". "Пусть предстоящий год по милости Божией станет годом его благости, и пусть благословение его простирается над отечеством нашим, над народом нашим, и над каждым из нас", - заключил предстоятель Русской церкви.