Глава Федерации еврейских общин поздравил россиян с Новым годом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода пожелал россиянам в новом году энергии, крепкого здоровья и терпения в достижении результатов.

По мнению раввина, для всего постсоветского пространства Новый год связан с теплыми воспоминаниями детства и дружеской веселой атмосферой. "Это еще один повод сделать приятное близким и дорогим людям, сказать хорошие слова, подарить подарки. Зачастую нам очень сложно проявить заботу друг о друге, в суматохе мы забываем уделить внимание друзьям и даже близким родственникам, не всегда бываем вежливыми, но в праздничное время мы вспоминаем, что по-настоящему важны добрые человеческие отношения", - цитирует раввина пресс-служба ФЕОР.