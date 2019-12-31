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Новый год и Рождество - 2020

Глава Федерации еврейских общин поздравил россиян с Новым годом

Александр Борода пожелал россиянам энергии, крепкого здоровья и терпения в достижении результатов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода пожелал россиянам в новом году энергии, крепкого здоровья и терпения в достижении результатов.

По мнению раввина, для всего постсоветского пространства Новый год связан с теплыми воспоминаниями детства и дружеской веселой атмосферой. "Это еще один повод сделать приятное близким и дорогим людям, сказать хорошие слова, подарить подарки. Зачастую нам очень сложно проявить заботу друг о друге, в суматохе мы забываем уделить внимание друзьям и даже близким родственникам, не всегда бываем вежливыми, но в праздничное время мы вспоминаем, что по-настоящему важны добрые человеческие отношения", - цитирует раввина пресс-служба ФЕОР.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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