Нетаньяху по-русски поздравил русскоязычных израильтян с наступающим Новым годом

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил на русском языке с Новым годом во вторник русскоговорящих израильтян. Соответствующее видеообращение израильского премьера опубликовала в Twitter его канцелярия.

"С Новым годом", - сказал Нетаньяху по-русски. "Хочу поздравить вас, моих братьев и сестер - репатриантов из бывшего СССР, - с Новым годом", - продолжил премьер на иврите. "Мы отмечаем этот праздник вместе с вами, потому что вы изменили лицо нашей страны (Израиля - прим. ТАСС). В каждой области вы играете ведущую роль и развиваете нашу страну, превращая ее в мировую державу, и ваш вклад огромен", - добавил он.

"Хочу, чтобы вы знали, что мы поддерживаем связи со странами бывшего СССР, также я регулярно и тесно общаюсь с российским президентом Владимиром Путиным по ключевым для безопасности Израиля вопросам", - продолжил Нетаньяху. Он также отметил свой состоявшийся недавно "очень интересный визит на Украину". "Наши (Израиля - прим. ТАСС) отношения со всеми странами бывшего СССР постоянно укрепляются", - добавил глава израильского кабмина.

В Израиле традиция встречать Новый год 1 января только начинает приживаться в последнюю четверть века - после приезда большого количества иммигрантов из стран бывшего СССР. На официальном уровне 1 января в Израиле не отмечается, этот день не является выходным. Граждане страны могут не идти 1 января на работу, но тогда один день вычитается из отпуска.

В Израиле Новый год празднуют по еврейскому календарю осенью - 1 и 2 числа месяца тишрей, которые в этом году пришлись на конец сентября. Считается, что этот праздник, называющийся на иврите Рош ха-Шана ("Голова года"), отмечается в годовщину шестого дня сотворения мира, когда Бог создал человека. 29 сентября 2019 года начался 5780 год по еврейскому календарю.