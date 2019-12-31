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Новый год и Рождество - 2020

На Кавминводах встретят новогоднюю ночь хороводами, дискотеками и фейерверками

В Железноводске массово исполнят танец маленьких утят, а для жителей Ессентуков свои хиты исполнит группа "Братья Грим"

ПЯТИГОРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Новогоднюю ночь в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) встретят большим хороводом вокруг елки, массовым исполнением танца маленьких утят, а также залпами салютов, сообщили пресс-службы администраций городов-курортов.

"Ежегодное шоу "Новый год - семейный праздник" проходит по традиции на Театральной площади, здесь собрались тысячи жителей Ессентуков и гостей курорта. Открыл праздничный open air танцевальный флешмоб. Профессиональные танцоры показали активным горожанам модные движения под популярные хиты. Затем у главной городской елки прошла детская программа "Праздник к нам приходит" со сказочными героями и Дедом Морозом", - сообщили в городской администрации Ессентуков.

Там добавили, что после выступления женского квартета "Амазонки" в полночь начнется праздничный фейерверк из 3 тыс. залпов. "Все участники праздника соберутся в большом хороводе вокруг новогодней елки. После чего выступит группа "Братья Грим". Работа городского транспорта в новогоднюю ночь продлена до 2 часов ночи", - сказали в пресс-службе.

В Железноводске в новогоднюю ночь массово исполнят танец маленьких утят. Танцевальный флешмоб пройдет в парке имени Станислава Говорухина. "Заводилами флешмоба выступят со сцены артисты, которые напомнят всем простые движения, известные каждому с детства. Кроме того, в программе Нового года "по-железному" - появление Деда Мороза и Снегурочки, новогодние викторины, шуточные интерактивы и панорамный многоуровневый фейерверк", - отметили в мэрии.

В Кисловодске новый год встретят на новой сцене, которая оборудована современной звуковой и световой аппаратурой, у главной городской елки на Курортном бульваре. Здесь проходит ночная развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, артистов творческой ассоциации "Аллегро", Dj Ree K, go-go шоу Mandarin.

В Пятигорске в преддверии нового года прошла развлекательная интерактивная программа для детей, работало ведомство Деда Мороза, а также выступили местные кавер-группы, прошла программа "Игры с огнем".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайНовый год и Рождество - 2020
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