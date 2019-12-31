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Меценат реконструировал Художественный музей в Северной Осетии

Ремонт стал подарком музею к его 80-летнему юбилею

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 декабря. /ТАСС/. Художественный музей имени Махарбека Туганова во Владикавказе открылся после реконструкции. Работы были проведены на средства генерального директора Новоангарского обогатительного комбината (Красноярский край), уроженца Северной Осетии Владимира Гуриева, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"К своему 80-летнему юбилею после реконструкции и реставрации распахнул свои двери один из знаковых культурных объектов Владикавказа - Художественный музей имени Махарбека Туганова. Более века здание является украшением столицы Северной Осетии, - говорится в сообщении. - Такой достойный подарок в юбилейный год музей и республика получили от земляка, успешного предпринимателя, мецената Владимира Гуриева, который в декабре 2017 года посетил Художественный музей и предложил свою помощь в реставрации и ремонте здания".

В рамках реконструкции преобразились фасад здания и залы музея, расположенные на первом этаже. Работы выполнены из сибирской высококачественной древесины. Полы выложены из натурального камня Красноярского месторождения. На сегодняшний день в музее смонтирована система видеонаблюдения и вентиляции, а также охранно-пожарная сигнализация.

На церемонии торжественного открытия глава республики Вячеслав Битаров поблагодарил Гуриева за сохранение памятника архитектуры, который является объектом исторического и культурного наследия федерального значения. Он отметил, что после обновления Художественный музей имени приобретет еще большую популярность среди жителей и гостей республики.

Художественный музей имени М. С. Туганова был основан 7 апреля 1939 года. С 1956 музей находится в двухэтажном особняке, построенном в 1903 году. Здание является памятником архитектуры, являющимся с 1995 года объектом исторического и культурного наследия федерального значения. В музее хранится более 5 тыс. экспонатов живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияКрасноярский край
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