Новый год наступил на всей территории России

КАЛИНИНГРАД, 1 января. /ТАСС/. Новый 2020 год наступил на всей территории России. Жители самого западного региона страны - Калининградской области - встретили его в 01:00 по московскому времени, когда по местному времени полночь.

"Последними в стране проводили старый и встретили Новый год пограничники, которые несут службу на пограничном посту "Западный" на границе России с Польшей", - сообщили ТАСС в пограничном управлении ФСБ РФ по Калининградской области.

Праздничные мероприятия в Калининграде начнутся днем 1 января. На площади Победы жителей ждет новогоднее представление, а вечером - фейерверк. В новогоднюю ночь массовые мероприятия в городе не проводятся, сообщили ТАСС в городской администрации.

Новогодняя ночь в регионе не по-зимнему теплая и бесснежная, сообщили ТАСС в калининградском Гидрометцентре. "Всю новогоднюю ночь осадков в области не будет, и снега мы не дождемся. На побережье Балтийского моря относительно тепло - до четырех градусов тепла, по области и в Калининграде от одного до двух градусов тепла. Возможно усиление ветра на побережье до 16 м/с, в Калининграде - до 10 м/с, но шторма не будет", - сказал ТАСС представитель метеослужбы.

Поздравление губернатора

К жителям области с поздравлениями обратился губернатор области Антон Алиханов. Он отметил, что прошедший 2019 год стал для региона годом развития. Началась реализация национальных проектов, заработал механизм электронной визы, сделавший область еще более открытой и привлекательной, в том числе для иностранных туристов. В регионе активно расселяется аварийное жилье, возводятся новые детские сады и школы, ремонтируются и строятся дороги.

"Планомерно мы двигаемся к амбициозной цели - сделать Калининградскую область самым комфортным для жизни регионом нашей страны", - сказал губернатор.

Алиханов напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Мы должны бережно хранить память, беречь то наследие, за которое сражались наши деды и прадеды", - сказал он. Глава региона добавил, что перед областью стоит задача развития и создания комфортных условий для жителей, в том числе восточных районов, где начинается реализация масштабной программы "Восток". "Мы будем делать все, чтобы жизнь калининградцев была благополучной и комфортной", - сказал Алиханов и пожелал всем счастья, семейного благополучия, здоровья и процветания.

Калининградская область - самый западный регион России, находящийся в окружении европейских государств и не имеющий сухопутных границ с основной территорией страны. Осенью 2018 года население области впервые превысило 1 млн человек.