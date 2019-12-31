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Новый год и Рождество - 2020

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

За время праздничных гуляний в столице провели почти 600 мастер-классов и более 1,8 тыс. театральных и концертных постановок

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве. Об этом сообщил в среду в своем официальном аккаунте в Instagram столичный градоначальник Сергей Собянин.

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С новым 2020 годом, москвичи! В новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек. В том числе на Тверской улице и в центральной части города - 1,1 млн человек, 370 тысяч человек в округах, 1,2 млн человек в парках.‬ ⠀ ⠀ За это время проведено почти 600 мастер-классов, больше 1800 театральных и концертных постановок. На фестивальных каруселях прокатились 38 тысяч человек, посетили катки больше 14000 человек. Съедено 11 тыс сосисок, выпито больше 8 тыс литров горячих рождественских напитков.‬

Публикация от Сергей Собянин (@mossobyanin)

"В новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек. В том числе на Тверской улице и в центральной части города - 1,1 млн человек, 370 тыс. человек в округах, 1,2 млн человек в парках", - написал мэр. Собянин добавил, что за время новогодних гуляний в столице провели почти 600 мастер-классов, более 1,8 тыс. театральных и концертных постановок.

"На фестивальных каруселях прокатились 38 тыс. человек, посетили катки больше 14 тыс. человек. Съедено 11 тыс. сосисок, выпито больше 8 тыс. литров горячих рождественских напитков", - заключил мэр.

Праздник "Космические фантазии человечества длиною в столетие" начался в Москве 31 декабря на Тверской улице. На пространстве центральных улиц открылись три площадки с воссозданной атмосферой покорения космоса. Тема украшений от Козицкого до Столешникова переулка - "Грезы о Земле и небе. 1920-30-е годы", от Столешникова переулка до пересечения с улицами Охотный ряд и Моховая - "Покорение. 1950-60-е годы", а улицы Моховая и Охотный ряд оформлены в тематике "Космическая миссия. 1970-80-е годы".

Встретить Новый год можно было и на других площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". В новогоднюю ночь они работают до 03:00 мск. В программе - традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного катания, уличные подвижные игры и многое другое.

Ранее сообщалось, что с 28 декабря в Москве пешеходными стали участки улицы Моховой (от Воздвиженки до Тверской улицы); Тверской улицы (от Тверского бульвара до улицы Моховой); Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до Петровки); улицы Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда). Помимо этого, у автомобилистов не получится проехать по Леонтьевскому, Газетному, Малому Гнездниковскому, Брюсову, Никитскому и Глинищевскому переулкам. С 08:00 31 декабря до 23:00 8 января пешеходными станут улица Ильинка, Большой Черкасский переулок, Малый Черкасский переулок.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияНовый год и Рождество - 2020
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