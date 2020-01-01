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Новый год и Рождество - 2020

В Лондоне встретили Новый год

Небо города осветили 12 тыс. пиротехнических зарядов

ЛОНДОН, 1 января. /ТАСС/. Лондон встретил новый 2020 год под звон курантов Биг-Бена и многочисленные каскады фейерверков на берегу Темзы. В течение всего года куранты были на реконструкции, также были отреставрированы шпиль и крыша часовой башни.

После торжественного боя начался салют. В этом году небо Лондона осветили 12 тыс. пиротехнических зарядов. Около 2 тыс. из них былы запущены с колеса обозрения London eye. Помимо колеса, для запуска фейерверков были задействованы пришвартованные у берегов Темзы баржи. Ежегодное праздничное мероприятие транслировалось в прямом телевизионном эфире. В частности, телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала салют в формате сферического видео в 360 градусов.

На набережную на северном берегу Темзы, с которой открывается лучший вид на пиротехническое шоу, смогли попасть только те, кто заранее приобрел билеты на представление. В этом году было продано более 100 тыс. билетов.

Полиция всю ночь будет патрулировать улицы города в усиленном режиме. Скотланд-Ярд призвал всех быть бдительными и заверил, что операция по обеспечению безопасности лондонцев и туристов, к которой правоохранители готовились несколько месяцев, является их приоритетной задачей.

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ВеликобританияНовый год и Рождество - 2020
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