Христиане Сирии отпраздновали Новый год

АЛЕППО /СИРИЯ/, 1 января. /ТАСС/. Христиане Сирии провели массовые молитвы и торжественный праздник в городе Алеппо (является центром одноименной провинции), где проживает основная часть христиан этой страны.

Массовые молитвы прошли в церквях и местах поклонения, главной сценой праздника стал концертный зал в Алеппо, где прошло новогоднее представление, которое завершилось салютом.

"Это уже стало традицией для Алеппо - собрание всех этнических групп, всех народов Сирии под одной крышей. Елка для нас - символ жизни, а Иисус - это пророк мира. Хорошо, что в Сирии мы наконец-то снова вернулись к этим прекрасным традициям", - сказал журналистам епископ Алеппской общины ортодоксальной церкви Жозеф Бозизо.

В Алеппо проживает основная часть сирийских христиан, которые составляют 10% от населения страны или свыше 1,8 млн человек.