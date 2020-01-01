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Новый год и Рождество - 2020

Христиане Сирии отпраздновали Новый год

В концертном зале в Алеппо прошло новогоднее представление

АЛЕППО /СИРИЯ/, 1 января. /ТАСС/. Христиане Сирии провели массовые молитвы и торжественный праздник в городе Алеппо (является центром одноименной провинции), где проживает основная часть христиан этой страны.

Массовые молитвы прошли в церквях и местах поклонения, главной сценой праздника стал концертный зал в Алеппо, где прошло новогоднее представление, которое завершилось салютом.

"Это уже стало традицией для Алеппо - собрание всех этнических групп, всех народов Сирии под одной крышей. Елка для нас - символ жизни, а Иисус - это пророк мира. Хорошо, что в Сирии мы наконец-то снова вернулись к этим прекрасным традициям", - сказал журналистам епископ Алеппской общины ортодоксальной церкви Жозеф Бозизо.

В Алеппо проживает основная часть сирийских христиан, которые составляют 10% от населения страны или свыше 1,8 млн человек.

Теги
СирияНовый год и Рождество - 2020
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