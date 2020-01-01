В КНДР встретили Новый год

ПХЕНЬЯН, 1 января. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Власти КНДР в новогоднюю ночь устроили для жителей страны красочное представление с салютом и гала-концертом под открытым небом в центре Пхеньяна, сообщает корреспондент ТАСС.

На главной площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна были смонтированы сцена, проекционные экраны, звуковые динамики, прожекторы и лазерные установки. Несмотря на морозную погоду в Пхеньяне, где температура опустилась до минус 10 градусов, посмотреть новогоднее шоу пришли несколько тысяч человек. Все происходящее транслировалось в прямом эфире Центрального телевидения Кореи.

За минуту до полуночи на проекционных экранах был запущен обратный отсчет, а как только часы пробили 12, небо над Пхеньяном осветил разноцветный салют. В воздух поднялись также десятки беспилотников с прожекторами, которые рисовали различные фигуры и поздравительные тексты.

В концертной программе приняли участие танцевальные и музыкальные коллективы КНДР, в том числе женская вокальная группа "Моранбон". В ходе выступления девушки, одетые в форму Корейской народной армии, исполнили песни "Пхеньян самый прекрасный", "Продвигающийся вперед социализм", "Будем мчаться в будущее" и "Наш товарищ Ким Чен Ын".

В сообщении о новогоднем концерте Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подчеркнуло, что "исполнители воспели бессмертные заслуги уважаемого и любимого высшего руководителя товарища Ким Чен Ына, который своей самоотверженностью и беспрестанными стараниями совершает подвиги и эпохальные перемены, которые будут сиять в истории Корейской нации". Как отметило ЦТАК, яркое новогоднее представление, транслировавшееся по всей республике, создало приподнятую праздничную атмосферу и "произвело глубокое впечатление на зрителей, которые встречают Новый год с большими надеждами". Примечательно, что власти народной республики решили провести масштабное празднование Нового года в центре Пхеньяна, несмотря на сложную ситуацию из-за зашедших в тупик переговоров КНДР и США об урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

Представители руководства КНДР ранее заявляли об истечении 31 декабря 2019 года срока, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. Как сообщил в декабре замглавы МИД народной республики Ли Тхэ Сон, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от США, которым, как он выразился, предстоит самим выбрать для себя "рождественский подарок". Однако в ответ на призывы КНДР со стороны руководства США до конца года никаких конкретных шагов для возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном предпринято не было.