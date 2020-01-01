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В Кузбассе запустили историко-культурные экскурсии на вертолетах и снегоходах

Туристы горнолыжного курорта Шерегеш смогут с высоты осмотреть территорию Шорского национального парка и увидеть Азасскую пещеру, где, согласно местным легендам, находили следы снежного человека

КЕМЕРОВО, 1 января. /ТАСС/. Первые историко-культурные экскурсии на вертолетах и снегоходах запустили для туристов на популярном в Сибири горнолыжном курорте Шерегеш и в кузбасском музее-заповеднике наскальной живописи "Томская писаница", сообщил ТАСС директор музея Алексей Стоянов.

"Это не просто трасса, мы рассказываем о месте, [по которому она проходит], мы подготовили экскурсию, на маршруте есть историко-культурные объекты - археологические памятники, русская деревня, Верхотомский острог (в XVII веке в Яшкинском районе Кузбасса, где располагается "Томская писаница", был возведен острог, точная копия его башни построена на территории современного музея). На пути можно встретить косулей, зайцев, лосей, заняться зимней рыбалкой, а в конце маршрута сесть и поесть ухи", - сказал Стоянов.

Туристы горнолыжного курорта Шерегеш на юге Кузбасса могут осмотреть территорию Шорского национального парка с высоты. Компания "Аэрокузбасс" (владеет аэропортом в Новокузнецке) совместно с туристическим оператором "ТК Шория" запускает экскурсии на вертолете Ми-8 к отдаленным поселкам, где проживают коренные малочисленные народы - шорцы, а также к Азасской пещере, где, согласно местным легендам, можно встретить следы снежного человека.

"Обзорно-экскурсионная программа полетов [проходит] на вертолете Ми-8, [который вылетает] с вертолетной посадочной площадки Таштагол в места с относительно нетронутой природой, расположенные на территории Шорского национального парка. "Аэрокузбасс" совместно с туроператором "ТК Шория" при наличии заказчика готов выполнять данную обзорно-экскурсионную программу в любой день недели по согласованному с заказчиком маршруту. Возможны ежедневные вылеты, максимальная вместимость вертолета - 16 пассажиров", - сообщили в ответ на запрос ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Томская писаница" - первый в Сибири музеефицированный памятник наскального искусства, экспозиция которого насчитывает около 300 петроглифов, самые ранние из которых датированы эпохой неолита 3-4 тыс. лет до н. э. Заповедник представляет собой многопрофильный культурный комплекс, это излюбленное место отдыха жителей и гостей области. Снегоходный маршрут стартует на территории музея, расположенного на берегу реки Томи, и проходит по окрестностям. Его протяженность составляет около 12 км, участникам экскурсии могут стать как дети, так и взрослые.

Шерегеш расположен является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. За горнолыжный сезон его посещают около 1 млн человек. На территории курорта расположено 69 гостиниц, 25 горнолыжных трасс общей протяженностью около 45 км и 16 подъемников. Власти Кузбасса рассчитывают, что к 2025 году поток туристов в Горную Шорию увеличится до 2,2 млн человек в год.

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