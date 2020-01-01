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Новая система обращения с ТКО

В Архангельской области начал работу регоператор по обращению с ТКО

Работу в новогодние каникулы будет контролировать оперативный штаб

АРХАНГЕЛЬСК, 1 января. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экоинтегратор" начал работу в Архангельской области. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы компании Денис Загайнов, работу в новогодние каникулы будет контролировать оперативный штаб.

"Регоператор приступил к работе с 1 января. Договоры с перевозчиками подписаны в большинстве районов региона, где-то переговоры продолжаются. Однако это не должно помешать старту работы регионального оператора. Все силы компании нацелены на нормальное начало работы - в "Экоинтеграторе" работает оперативный штаб под руководством генерального директора Анатолия Назарова. В штаб входят руководители ключевых управлений, представители в районах области", - сказал Загайнов.

Компания открыла горячую линию, которая будет работать и все выходные, куда жители могут сообщать о проблемах с вывозом ТКО.

В конце октября было подписано соглашение между Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и новым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экоинтегратор". Прежний региональный оператор - компания "Экоцентр" - в конце июля 2019 года решил, что не сможет выполнить необходимый комплекс задач, и расторг соглашение, которое было заключено в апреле 2018 года. Тариф и размер ежемесячной платы за услугу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) был установлен 25 декабря. Максимальный размер платы с человека в 2020 году составит 120 рублей.

Теги
РоссияАрхангельская областьНовая система обращения с ТКО
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