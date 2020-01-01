Альпинисты из Москвы встретили Новый год на вершине Эльбруса

НАЛЬЧИК, 1 января. /ТАСС/. Альпинисты в сопровождении проводников встретили новый 2020 год на вершине горы Эльбрус. Об этом ТАСС сообщил ответственный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Адамей Джаппуев.

"На вершине Эльбруса новый 2020 год встретили две альпинистки из Москвы, они поднялись в сопровождении бывшего сотрудника МЧС Руслана Шамприани и спасателя Эдуарда Моллаева. Погода была идеальная, прекрасная видимость, что помогло им добраться до места назначения и выпить Шампанского",- рассказал Джаппуев.

По данным МЧС, в настоящее время на склонах Эльбруса находятся 45 альпинистов из разных уголков России, а также двое граждан Турции. "Они зарегистрированы в МЧС и планируют провести в горах еще несколько дней", - добавил представитель МЧС.

Новый год на курорте "Эльбрус"

Встреча 2020 года на курорте "Эльбрус" запомнится гостям и местным жителям прежде всего тем, что в этом году здесь непривычно мало снега. "Гора Чегет закрыта для катания, такое здесь бывает крайне редко", - пояснил ТАСС заместитель начальника ЭВПСО Альберт Хаджиев. Часть трасс на горе Эльбрус также закрыта, где-то местами лед и камни, но отдыхающих это не останавливает: утром 31 декабря выстроилась большая очередь за скип-пассами.

Все катающиеся ждут новогоднего чуда и, как отмечают синоптики, для гостей курорта оно все-таки будет: на 1 и 2 января обещают снег, а значит трассы станут более комфортными.

Не только лыжи и сноуборд

Многие гости Эльбруса приезжают семьями, с маленькими детьми и друзьями, ведь на курорте есть развлечения для всех. Отдыхающие рассказывают, что приезжают на Новый Год за особой атмосферой, которая есть только на Северном Кавказе - это добрые и отзывчивые люди, которые всегда придут на помощь.

По словам сноубордиста Максима Стадника из города Голицыно, он приехал на Эльбрус, чтобы познакомиться и пообщаться с новыми людьми. "Я приехал с командой А-трип, которые собирают единомышленников и делают авторские туры, чтобы встретить Новый год в дружной и большой компании на Эльбрусе. Обстановка - супер, люди доброжелательные. Снега бы только побольше, но это ничего", - сказал он и добавил, что на Новый год загадал новую "доску".

Оперативная помощь

Для тех, кто не рассчитал свои силы или почувствовал себя плохо, на поляне Азау дежурят две кареты скорой помощи. А сотрудники полиции на период праздников усилили меры безопасности.

"Все тихо спокойно, без происшествий. <...> До окончания новогодних праздников в любом случае усиление, мы все, сотрудники, будем осуществлять охрану общественного порядка. У нас тут пункты обогрева, места дислокации", - рассказал ТАСС один из сотрудников полиции, обеспечивающий охрану порядка на курорте.

Курортная зона на склонах Эльбруса находится в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах горы. Канатная дорога на Эльбрусе считается самой высокогорной в Европе, верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 м над уровнем моря.