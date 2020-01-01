Глава французского профсоюза призвал к масштабным забастовкам против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Лидер французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез заявил, что не нашел ответа на вопросы по поводу пенсионной реформы в новогоднем обращении президента Франции Эмманюэля Макрона, и призвал граждан страны к еще более масштабным забастовкам. Об этом он заявил в эфире телеканала BFM в среду.

"Мне показалось, что я слышал эти слова уже тысячу раз. Что он сказал нового о реформе? - задается вопросом Мартинез. - Создается впечатление, что глава республики закрылся от мира и считает, что все хорошо в стране".

"Мы призываем всех французов мобилизоваться, отправиться на манифестации и принять участие в забастовке, - сказал Мартинез. - Забастовки должны быть повсюду". Он добавил, что таким образом жители страны должны подать более мощный "сигнал тревоги" президенту и донести до него, что в стране существуют нерешенные проблемы.

Вместе с тем лидер CGT, отвечая на заданный в ходе беседы с ведущим вопрос о том, желает ли он лишить французов права на передвижение и помешать им добираться до работы, когда говорит о необходимости закрыть все восемь нефтеперерабатывающих заводов страны, заявил следующее: "Когда идет забастовка, в том числе в образовательной сфере, у детей нет занятий в школах".

Во вторник Макрон выступил с новогодним обращением к гражданам страны, в котором заверил, что осуществит реформу пенсионной системы, вызвавшую столь острую реакцию профсоюзов. Он отметил, что дал указание правительству "найти компромиссное решение" и, несмотря на изначально заявленное равенство новой системы для всех, пообещал более ранний выход на пенсию для представителей "физически тяжелых профессий". В то же время он уточнил, имея в виду проходящие протесты и политическую борьбу, что будут приняты "меры против тех, кто подрывает национальное единство".

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. В манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы. Среди главных причин их недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Профсоюзы заявили, что намерены проводить забастовку до того момента, пока правительство Франции не откажется от реформы в существующем виде.