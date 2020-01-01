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В МВД объяснили новый порядок регистрации автомобилей

Новый закон вступил в силу 1 января
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон, который существенно упрощает государственную регистрацию транспортных средств, вступил в силу. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе МВД.

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"Сегодня вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства. Как сообщили в министерстве, "докуметом вводятся положения, предусматривающие возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и без выдачи, с последующим их изготовлением в уполномоченных на это организациях на основании волеизъявления владельца".

Документом также предусматривается, что при присвоении регистрационного номера будет обеспечена привязка кода региона на этом номере к субъекту регистрации владельца автомобиля.

Как сообщили в МВД, к участию в процессе регистрации также привлекаются дилеры и заводы-изготовители транспортных средств. Как уточнили в ведомстве, они "будут действовать от имени владельцев транспортных средств при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции". "Также они будут осматривать транспортные средства, формировать заявление и комплект необходимых для регистрации документов", - говорится в сообщении министерства внутренних дел.

Согласно закону, также вводится нанесение дополнительной маркировки, что позволит однозначно идентифицировать автомобили, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения. В МВД отметили, что это обеспечит исключение необходимости проведения повторных исследований и неоправданных временных затрат граждан.

Порядок регистрации транспортных средств

Документом также уточняется порядок регистрации транспортных средств, собственники которых не достигли 16-летнего возраста. В МВД разъяснили, что "такие транспортные средства регистрируются за одним из родителей, опекуном или попечителем, а по достижению собственником 16-летнего возраста регистрация прекратится по инициативе регистрирующего органа для перерегистрации транспортного средства за его "повзрослевшим" собственником".

Согласо новому закону, при обращении в подразделение Госавтоинспекции для проведения регистрационных действий доверенное лицо владельца транспортного средства обязано будет предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.

Документ также предусматривает, что для временного допуска к участию в дорожном движении автомобилей, вывозимых за пределы РФ, а также базовых транспортных средств или шасси транспортных средств, перегоняемых к конечным производителям, предусмотрена выдача регистрационного документа и государственного знака "Транзит". Они позволят в течение 30 суток участвовать в дорожном движении.

Как сообщили в МВД, закон также уточняет сведения, вносимые в регистрационный документ в части корректировки категории транспортного средства в соответствии с классификацией транспортных средств, установленной техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. "Основания для отказа в совершении регистрационных действий, предусматривают случаи нахождения транспортного средства в розыске и несоответствия регистрационных данных или конструкции транспортного средства сведениям, указанным в документах, идентифицирующих транспортное средство, а также наличия запретов или ограничений на проведение регистрационных действий", - сказали в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что принятие документа будет способствовать повышению качества и доступности оказываемых госуслуг населению, защиты законных интересов граждан, а также совершенствования системы регистрации автомобилей.

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