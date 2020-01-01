В семи городах Ставропольского края прошел "Забег обещаний"

ПЯТИГОРСК, 1 января. /ТАСС/. Жители и гости семи городов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) стали участниками "Забега обещаний". Каждый на своем номере написал обещание, данное самому себе что-либо совершить в наступившем году, а также пробежал дистанцию в 2020 метров, рассказал ТАСС организатор мероприятия Валентин Крутиков.

"В первый день 2020 года в семи городах Кавминвод прошел "Забег обещаний", который собрал порядка 1,5 тыс. человек. Участники преодолели дистанцию 2020 метров. Забег проходил в самых красивых частях городов. Так, в Железноводске, Ессентуках и Лермонтове бежали в курортных парках, в Кисловодске - на Курортном бульваре, при этом часть дистанции прошла по территории национального парка, в Минводах - по пешеходной аллее на проспекте 22-го Партсъезда, а в Георгиевске - в парке Дружбы", - сказал Крутиков.

Он отметил, что в забеге принимали участие как взрослые, так и дети. Некоторые спортсмены бежали в карнавальных костюмах.

"Всем спортсменам перед стартом выдали номерки, на которых они написали свое желание или обещание самому себе, которое будет выполняться в течение всего года. Можно сказать, что человек, который 1 января вышел на пробежку, он точно своего желания добьется", - добавил собеседник агентства.

По его словам, цель мероприятия - привить людям здоровый образ жизни. "Это забег за здоровый образ жизни, нет цели получить медаль, какое-то место занять. Поэтому мы будем объявлять старт, а на финише время забега фиксироваться не будет", - пояснил Крутиков.