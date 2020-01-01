В Кирове в "Забеге обещаний" приняли участие около 400 человек

КИРОВ, 1 января. /ТАСС/. "Забег обещаний" в Кирове, который прошел в парке им. Ю.А. Гагарина, собрал около 400 человек. Жители города, прикрепив к груди стартовые номера с пожеланиями самим себе, преодолели дистанцию в 2020 м.

В полдень сотни жителей города собрались в парке за Вятской филармонией, люди пришли с семьями, с детьми и собаками, многие облачились в костюмы Деда Мороза, мышей, оленей. На дистанцию также вышли Дед Мороз со Снегурочкой и маленькой девочкой, которой предстояло преодолеть 2020 метров на плечах у зимнего волшебника.

"390 человек зарегистрировалось [на забег обещаний]. Изначально эту историю придумала в Москве школа правильного бега "I Love Running", потом идея распространилась по всем городам, где есть филиалы школы. В Кирове забег проходит в третий раз, здесь абсолютно разные люди - пенсионеры, дети, любители спорта. Люди бегут ради своих обещаний, целей в Новом году", - рассказал ТАСС один из организаторов забега Андрей Рудин.

Тем не менее, не все участники преодолели всю дистанцию бегом, некоторые время от времени переходили на шаг, были и такие, кто ехал на велосипеде. Особо целеустремленные бежали с нагрузкой - везли на санках и "ватрушках" детей.

Весь забег длился около получаса, после чего участники поздравили друг друга и разошлись по пустынным улицам новогоднего города.