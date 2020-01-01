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Данные о полной коллекции находок на Куликовом поле впервые обнародуют в этом году

Каталог с их фотографиями, точной датировкой и детальным описанием выпустят к 640-летию сражения

ТУЛА, 1 января. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Куликово поле" впервые опубликует информацию об оружии, фрагментах доспехов, личных предметах, найденных на месте Куликовской битвы. Каталог с их фотографиями, точной датировкой и детальным описанием выпустят к 640-летию сражения, которое будет отмечаться в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора музея-заповедника по научной работе Андрей Наумов.

"Там будет более 70 предметов - тех, которые мы можем точно связать с Куликовской битвой, они были найдены между реками Дон и Непрядва, территорией вблизи современной деревни Моховое, речкой Смолкой - на месте сражения. Это наконечники, стрел, копий, пластины и оторочки доспехов, фрагменты шлемов, поясные пряжки и многое другое. Каталог будет первым полным изданием об этих реликвиях", - сказал Наумов.

Предыдущий каталог находок выпущен Государственным историческим музеем (ГИМ) в 2008 году тиражом 1 тыс. экземпляров и фактически сразу стал библиографической редкостью. В него были включены предметы, обнаруженные Верхне-Донской археологической экспедицией ГИМ до 2007 года. "Там есть информация о 30 реликвиях, но описание было не обо всех из них. В нашем каталоге в статье о каждом предмете будут приведены ссылки на научные работы, аналогичные экспонаты, ранее исследованные специалистами других музеев, в том числе зарубежных, что является обоснованием для точной датировки", - отметили в пресс-службе музея.

Работа по описанию реликвий, подготовке их фотографий в нескольких проекциях завершится в ближайшее время, издать каталог тиражом не менее 3 тыс. экземпляров планируется ко второму кварталу 2020 года. "Выпуск книги приурочен к празднованию 640-летия Куликовской битвы, которое будет отмечаться в сентябре", - добавил Наумов.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. День победы русских полков в Куликовской битве отмечается 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.

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