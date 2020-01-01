В Ингушетии похоронили полицейского, погибшего во время нападения на пост ДПС в Магасе

МАГАС, 1 января. /ТАСС/. Похороны полицейского, погибшего накануне в результате нападения на пост ДПС в Магасе, прошли в селе Средние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии. Об этом ТАСС сообщили в администрации сельского поселения.

"Сегодня в Средних Ачалуках прошли похороны погибшего сотрудника полиции Зелимхана Кокорхоева. На похороны приехали более 400 человек со всего региона - это родственники, сослуживцы, друзья и просто неравнодушные люди <...>", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Кокорхоева похоронили на родовом кладбище. У погибшего остались жена и четверо несовершеннолетних детей.