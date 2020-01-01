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Новый год и Рождество - 2020

Около 750 тыс. человек воспользовались в Москве общественным транспортом в новогоднюю ночь

Это на 20% больше, чем в прошлом году

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Количество пассажиров в столичном городском транспорте в новогоднюю ночь возросло на 20% по сравнению с предыдущим годом и составило 750 тыс. человек. Об этом сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уже четвертый раз московский транспорт работал в новогоднюю ночь без перерыва. И впервые бесплатно. В результате его выбрали 750 тыс. москвичей и гостей города - на 20% больше, чем в прошлом году. Это рекорд!", - написал мэр.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что с 25 декабря по 9 января меры безопасности на транспорте Москвы и на объектах транспортной инфраструктуры будут усилены. В этот период в городе будет работать оперативный штаб, в который войдут представители транспортного комплекса столицы.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичНовый год и Рождество - 2020
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