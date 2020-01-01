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Сотрудники агентства Sputnik в Эстонии уволились из-за давления властей

Как заявила руководитель постоянного представительства МИА "Россия сегодня" в Эстонии Елена Черышева, работа сайта эстонского бюро Sputnik на этом не закончена
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАЛЛИН, 1 января. /ТАСС/. Сотрудники эстонского бюро агентства Sputnik (принадлежит МИА "Россия сегодня") из-за давления властей были вынуждены разорвать с 1 января трудовые отношения с этой организацией. Об этом говорится в заявлении руководителя постоянного представительства МИА "Россия сегодня" в Эстонской Республике Елены Черышевой.

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"С 1 января нас лишили возможности работать для вас", - говорится в тексте, опубликованном на сайте эстонского бюро Sputnik. По словам Чернышевой, департамент полиции и погранохраны республики поставил каждому из сотрудников эстонского бюро агентства ультиматум: "либо мы разрываем трудовые договоры с Международным информационным агентством "Россия сегодня" и больше не работаем в Sputnik Эстония, либо на нас заведут уголовные дела".

Чернышева сообщила, что сотрудники агентства неоднократно обсуждали сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что, несмотря на "абсурдные требования властей и угрозу", нельзя "рисковать судьбами людей". По словам Чернышевой, в результате с 1 января сотрудники редакции прекратили трудовые отношения со Sputnik Эстония и МИА "Россия сегодня".

Черышева добавила, что работа сайта эстонского бюро Sputnik на этом не закончена. Она отметила, что сайт продолжит работу в полном объеме. По словам Чернышевой, для того чтобы организовать работу так, чтобы не жить под постоянным давлением со стороны эстонских властей, "потребуется некоторое время". "Мы постараемся восстановить работу максимально быстро", - заявила Чернышева.

"Сражаясь за право работать, мы сражаемся за право читателей в Эстонии и за ее пределами получать полную информацию, - добавила Елена Черышева. - С нами можно не соглашаться. Спорить и критиковать. Но главное для нас - это возможность для наших читателей каждый день открывать наш сайт и самим оценивать информацию, комментарии и выводы. Это называется "свобода слова". К сожалению, у нас в Эстонии сегодня ее нет, несмотря на то что, по мнению "Репортеров без границ", страна находится на 11-м месте в мире по уровню свободы слова".

Ситуация вокруг Sputnik в Эстонии

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЭстонияРоссия
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