Путин утвердил 20 генеральских должностей в штате службы судебных приставов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил изменения в структуру и перечень должностей Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, введя в службе 20 должностей, предусматривающих генеральские звания. Указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Указ вносит изменения в структуру ФССП и перечень должностей в связи со вступлением с 1 января в силу закона "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты", по которому служба судебных приставов переводится из обычной государственной гражданской службы в разряд "иного вида государственной службы", где теперь предусмотрены специальные звания, как и в полиции и других правоохранительных органах.

В подписанном президентом указе внесены изменения в перечень должностей высшего начальствующего состава в органах принудительного исполнения и соответствующих этим должностям специальных званий. Так, введены 20 должностей, где предусмотрены генеральские звания внутренней службы. Из них 14 - для руководящего состава в центральном аппарате ФССП. Кроме того, предусмотрены звания генерал-майоров внутренней службы для руководителей крупнейших региональных подразделений ФССП - руководителей главных управлений ФССП по Краснодарскому и Красноярскому краям, Московской и Свердловской областям, по Москве и Санкт-Петербургу. Должности руководителей других территориальных управлений ФССП предусматривают звания полковников внутренней службы.

Для должностей старшего и среднего начальствующего состава (включая приставов-исполнителей) предусмотрены звания от старших лейтенантов до полковников внутренней службы. К должностям младшего состава отнесена должность младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Для них введено спецзвание старшего прапорщика внутренней службы.